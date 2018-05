O médio Fábio Espinho vai ficar ligado ao Boavista mais duas épocas, até 2020, sendo este o quarto futebolista a renovar contrato com os axadrezados, depois de Talocha, Carraça e Mateus.A renovação foi anunciada esta sexta-feira pelo Boavista, salientando-se que Fábio Espinho, de 32 anos, "terminou a temporada com quatro golos apontados e 35 jogos cumpridos"."Queria muito continuar. É uma casa que me diz muito e quero ajudar o Boavista a dar passos firmes para ser o 'Boavistão' de que tanta gente fala. O Boavista, passo a passo, está a voltar ao que era", disse Fábio Espinho, que se prepara assim para cumprir a sua terceira época no clube do Bessa.

Autor: Lusa