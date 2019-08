Fábio Espinho rescindiu com o Boavista

Fábio Espinho não irá continuar ligado ao Boavista, depois de ter rescindido, amigavelmente, o contrato que o ligava ao emblema axadrezado. O anúncio foi feito pelo próprio clube, nas redes sociais, através de um comunicado no qual a SAD boavisteira informa que " chegou a acordo" com o jogador para o término do vínculo existente.





Na mesma nota, o Boavista agradece ao jogador "a sua prestação e toda dedicação ao clube", assim como "a forma honrosa" como atuou "como um dos capitães de equipa".No Bessa desde 2016/17, Fábio Espinho preparava-se para cumprir a quarta temporada pelos axadrezados, mas diz adeus ao cabo de 95 partidas.