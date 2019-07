Falcone rescinde com o Boavista

O Boavista anunciou esta sexta-feira a rescisão do contrato com Federico Falcone, avançado argentino de 26 anos que não entrava nos planos de Lito Vidigal para a nova época.Falcone jogou uma temporada no Bessa, onde marcou 5 golos em 26 jogos, sendo que o argentino esteve com um pé fora, rumo ao Farense, durante a última reabertura do mercado, em janeiro."A Boavista SAD vem para os devidos efeitos informar que chegou a acordo com Federico Falcone para formalizar uma rescisão amigável do contrato que o ligava a esta SAD. Desta forma, o Boavista agradece ao atleta a sua prestação no clube e deseja-lhe o maior sucesso profissional e pessoal", registam os axadrezados no comunicado oficial publicado na página oficial do clube no Facebook.Neste momento, Sparagna e Robson são dois casos que permanecem por resolver no Bessa, já que ambos também não fazem parte dos planos para a 2019/20, mas continuam com vínculo aos axadrezados.