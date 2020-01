Falha do VAR reportada no Boavista-Famalicão

Tendo em conta o que, segundo o nosso jornal apurou, foi reportado aos clubes, o VAR esteve inativo pelo menos durante os primeiros 6' da partida, dado que as imagens alegadamente não estavam a chegar à Cidade do Futebol. Isso terá explicado a demora prolongada em ser confirmada a expulsão do guarda-redes Defendi, do Famalicão, que ocorreu com cerca de 30 segundos disputados. O Boavista-Famalicão ficou marcado por uma falha do VAR que está a criar, pelo menos do lado dos axadrezados, desconfiança em relação a algumas decisões que foram assumidas pelas equipas de arbitragem lideradas por Rui Costa, em campo, e de Vítor Ferreira, na vertente de análise de vídeo.Tendo em conta o que, segundo o nosso jornal apurou, foi reportado aos clubes, o VAR esteve inativo pelo menos durante os primeiros 6' da partida, dado que as imagens alegadamente não estavam a chegar à Cidade do Futebol. Isso terá explicado a demora prolongada em ser confirmada a expulsão do guarda-redes Defendi, do Famalicão, que ocorreu com cerca de 30 segundos disputados.

No entanto, o Boavista, que verbalizou queixas assertivas quanto à atuação de Rui Costa tanto através do técnico Daniel Ramos como do presidente Vítor Murta, não se sente esclarecido quanto à possibilidade de terem acontecido outras falhas do VAR, pelo menos olhando aos lances que alegam não ter sido decididos, erradamente, a seu favor.



"Não pode haver um VAR para ricos e outro para pobres", sublinhou a Record fonte do emblema axadrezado, terminando com um remoque dirigido aos responsáveis do sector da arbitragem: "Parece que desta vez o vídeo-árbitro ficou aVARiado..."