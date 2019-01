FC Porto empresta Alberto Bueno ao Boavista

Alberto Bueno é reforço do Boavista. O espanhol chega emprestado pelo FC Porto, num acordo válido até ao final da temporada.O avançado espanhol, de 30 anos, já se encontra nas instalações do Boavista, no Estádio do Bessa, tendo já visitado o museu do clube."Estou muito contente por estar no Boavista, é uma experiência muito boa. Vou dar o melhor de mim para ajudar o Boavista a conseguir os seus objetivos esta época", referiu.Alberto Bueno vinculou-se ao FC Porto na época 2015/16 mas não foi muito feliz no Dragão. Na temporada seguinte foi emprestado ao Granada e ao Leganés, ao passo que em 2017/18 esteve cedido ao Málaga. Já esta temporada, Bueno fez apenas um jogo pela equipa B do FC Porto, frente ao Arouca (jogou 8 minutos). Segue-se novo empréstimo, desta vez ao Boavista.