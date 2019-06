Fernando Cardozo reforça Boavista

Fernando Cardozo é mais uma cara nova no Boavista para 2019/20 e vai ser anunciado ainda este domingo, juntando-se ao brasileiro Paulinho e ao seu compatriota Walter Clar como as novidades até ao momento no plantel de Lito Vidigal.





Cardozo é um avançado paraguaio de 18 anos que chega por empréstimo do Olimpia. Os axadrezados ficam com uma opção de compra do passe no final da temporada, sendo que a expectativa é que o jovem dianteiro seja uma surpresa nesta primeira aventura europeia.O avançado destacou-se há dois anos no Muncial de 2017, na Índia, integrando mesmo uma lista dos jovens mais prometedores e surgindo como aposta imediata na equipa principal do Olimpia, onde cumpriu 31 jogos e marcou 4 golos, em 2018, no ano de estreia.