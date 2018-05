Continuar a ler

"Nenhum clube faz isto para aumentar a mística e cultura desportiva. Em tempo de guerras permanentes, nós queremos promover a camaradagem, a amizade e sorrisos entre nós", apontou Simões Lopes, jogador do Boavista no início da década de 70.



E este tipo de eventos tem o condão de proporcionar o reencontro de antigos colegas, em muitos casos sem contacto durante largos anos. "Nós tivemos um primeiro encontro da diáspora no ano passado. Eu, por exemplo, não falava com o João Alves há 40 anos. Não sinto este espírito noutros clubes", disse Júlio, antigo avançado boavisteiro, que enalteceu o lado bom do futebol, dando como exemplo a reportagem da edição do último domingo do Record Mais, sobre



A comissão organizadora, independente e apenas com o apoio do Boavista ao nível de instalações, é composta por Simões Lopes, Zeca Pereira, Júlio, Santiago, Almeidinha e Caetano, todos antigos jogadores do emblema do Bessa. "Nenhum clube faz isto para aumentar a mística e cultura desportiva. Em tempo de guerras permanentes, nós queremos promover a camaradagem, a amizade e sorrisos entre nós", apontou Simões Lopes, jogador do Boavista no início da década de 70.E este tipo de eventos tem o condão de proporcionar o reencontro de antigos colegas, em muitos casos sem contacto durante largos anos. "Nós tivemos um primeiro encontro da diáspora no ano passado. Eu, por exemplo, não falava com o João Alves há 40 anos. Não sinto este espírito noutros clubes", disse Júlio, antigo avançado boavisteiro, que enalteceu o lado bom do futebol, dando como exemplo a reportagem da edição do último domingo do Record Mais, sobre os clubes que bateram o pé aos ditos grandes na final da Taça de Portugal A comissão organizadora, independente e apenas com o apoio do Boavista ao nível de instalações, é composta por Simões Lopes, Zeca Pereira, Júlio, Santiago, Almeidinha e Caetano, todos antigos jogadores do emblema do Bessa.

É já no próximo sábado que vão reunir-se antigos jogadores, treinadores, dirigentes e funcionários clínicos que passaram pelo Boavista ao longo da história. Será o II Encontro da Diáspora do Boavista, cuja organização aponta para cerca de 170 presenças. Durante a manhã haverá um encontro de confraternização no Estádio do Bessa e, depois, os presentes seguirão para um almoço em Vila Nova de Gaia.O objetivo desta iniciativa, apresentada esta segunda-feira no Bessa, é claro: elevar a mística do emblema do Bessa, festejando aquilo que Almeidinha diz ser "o lado bom do futebol". "Não há cá frames para discutirmos e depois não nos entendermos. Temos de transmitir que há o lado bom do futebol. O futebol está de tal forma quente, que este tipo de iniciativas é muito importante", disse Almeidinha, que jogou vestido de xadrez nas décadas de 70 e 80.

Autor: André Gonçalves