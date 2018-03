A vitória de anteontem sobre o Estoril confirmou em absoluto que a fortaleza do Bessa está literalmente de volta e para bater recordes, ao ponto de já não se ver uma prestação caseira tão eficaz desde 2007/08, a época que antecedeu a descida administrativa dos axadrezados e que terminou com a equipa a somar 27 pontos em 15 jogos caseiros, precisamente a mesma pontuação que tem agora nos 13 jogos em casa.

Com um percurso imaculado de cinco triunfos consecutivos no Bessa e 10-1 em golos, esta equipa também já igualou o recorde que datava desde a mesma época 2007/08, aí com 14-6 na diferença entre golos marcados e sofridos. Ou seja, há já uma década que não se via um ‘Boavistão’ tão eficaz em casa, sendo preciso relembrar que o clube esteve seis anos nas divisões secundárias.

Desde o regresso à Liga NOS, de resto, este já é seguramente o melhor Boavista a jogar em casa e ainda pode ser, em função dos oito jogos que restam, o melhor em termos absolutos, sendo esse o foco do grupo, procurando superar a prestação da época passada, com um 9º lugar e 43 pontos. Para isso, convém mudar a face da outra moeda nos jogos fora, condição em que os axadrezados perdem há quatro jogos consecutivos e vão agora ao Dragão.

Autor: António Mendes