Gérard Lopez: «A ideia é que o Boavista viva a sua própria vida»

Gérard Lopez, investidor que se prepara para adquirir 51 por cento da SAD do Boavista, no seguimento do que Record adiantou, tem para os axadrezados um plano de desenvolvimento que passa pela deteção e desenvolvimento de jogadores.





"É uma outra coisa, a ideia é que o Boavista viva a sua própria vida, usufruindo da nossa experiência ao nível da obervação e fazendo evoluir os jgoadores. Torná-lo num grande clube em Portugal e descobrir jogadores. É esta a ideia", disse o investidor luxemburguês, especificando assim a sua entrada no clube da Invicta em contraponto com a aquisição que se prepara para fazer de 90 por cento do Mouscron, da Bélgica.