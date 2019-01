Gonçalo Cardoso já não será jogador do Club Brugge. O central do Boavista esteve os últimos dias a negociar o contrato na Bélgica, mas o acordo 'caiu'. O Club Brugge tinha tudo acertado com o Boavista, num negócio que iria render 2,5 milhões de euros aos axafrezados, no entanto, o defesa português vai regressar ao Bessa.Gonçalo Cardoso, de 18 anos, tem mais clubes interessados na sua contratação e a saída do Boavista continua a ser uma possibilidade no mercado de janeiro. Com este desfecho, Luan Peres também não irá reforçar os axadrezados. O brasileiro chegaria ao clube emprestado, no negócio que envolveria a mudança de Cardoso para a Bélgica, mas o entendimento fica igualmente sem efeito.