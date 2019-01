Gonçalo Cardoso ruma ao Brugge num negócio de 2,5 milhões de euros

Gonçalo Cardoso está de saída do Boavista. O Brugge, do campeonato belga, vai avançar para a compra da totalidade do passe do central por 2,5 milhões de euros, o que representa um dos negócios mais lucrativos dos axadrezados. A transferência foi intermediada diretamente por Vítor Murta, presidente do clube, e a empresa Foot Expansion.Em sentido contrário, refira-se, pode estar Luan. O central brasileiro dos belgas está em negociações adiantadas e é bastante provável que seja emprestado aos boavisteiros até final da temporada.O jovem defesa, de 18 anos, despediu-se ontem do Bessa no jogo com o Portimonense e viaja hoje para a Bélgica para cumprir os exames médicos.Gonçalo Cardoso foi referenciado pelo 'scouting' axadrezado quando ainda jogava pelos juvenis do Penafiel, mas a sua transferência para o Bessa não teve anuência imediata do seu progenitor, que encarou o 'salto' com alguma preocupação e foi o próprio central quem fez questão de convencer o pai a deixá-lo vir para o Boavista.Uma vez no Bessa, com 16 anos, não demorou muito a despertar atenções, apesar de jogar pelos juniores e de ser presença assídua nos treinos da equipa profissional, até consumar o salto para o profissionalismo no último defeso.