Granada e Betis miram Hamache

O franco-argelino Yanis Hamache, lateral-esquerdo de 21 anos que chegou ao Bessa no último defeso e tem vindo a ser utilizado com regularidade por Jesualdo Ferreira mas perdeu a titularidade para Ricardo Mangas, foi ontem apontado pelo jornal ‘As’ como um potencial alvo do Granada e do Betis para a próxima temporada.





Por outro lado, o internacional hondurenho Alberth Elis já regressou a Portugal e integrou os trabalhos que o plantel realizou ontem, pelo que está à disposição do treinador para integrar a estratégia em perspetiva para a deslocação à casa do Belenenses SAD.