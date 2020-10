Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Guarda-redes campeão do Mundo de sub-17 é reforço do Boavista Cristian de Lima chega por empréstimo do Atlético Mineiro





