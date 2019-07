Eis a apresentação de Dulanto:





Gustavo Dulanto foi oficializado como reforço do Boavista, este domingo, assinando um contrato válido para as próximas duas temporadas.O defesa-central peruano, de 24 anos, chega proveniente do Real Garcilaso, do seu país natal, e prepara-se para viver no Bessa a primeira aventura na Europa, depois de passagens pelo Universidade San Martin, pelo Universitario e pela Univ. Tecnica, do Peru, bem como pelo Rosário central, da Argentina.