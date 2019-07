Gustavo Dulanto perto de ser anunciado como reforço do Boavista

O Boavista deve anunciar ainda este sábado Gustavo Dulanto como reforço para 2019/20. Trata-se de um defesa-central peruano que Lito Vidigal há muito tinha identificado como alvo e, em princípio, assina um contrato de dois anos com os axadrezados.





Com 23 anos, Dulanto jogava no Real Garcilaso e alinhou também no Cajamarca e no Universidad de San Martín, todos clubes peruanos, sendo que o central ainda representou os argentinos do Rosário Central.Gustavo Dulanto será o quarto reforço da época para Lito Vidigal, depois dos também dos paraguaios Walter Clar e Fernando Cardozo e do experiente Ricardo Costa, que aos 38 anos regressou ao clube da sua formação.