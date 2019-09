Helton Leite apto para a semana

Helton Leite está na fase final da recuperação e o departamento médico dos axadrezados vai dar o guarda-redes como apto a regressar à competição durante a próxima semana. Uma notícia há muito esperada no Bessa, depois da lesão grave que o brasileiro sofreu no joelho direito em fevereiro. Helton Leite estava a ser uma das grandes figuras da equipa, mas mesmo assim provocou o interesse de vários clubes no defeso de verão, sendo que Lito Vidigal estava já a contar com a sua recuperação, daí a decisão de não inscrever o guarda-redes Matheus Kayser na Liga.

Entretanto, as atenções dos axadrezados estão hoje num curioso confronto, esta tarde, entre a Gâmbia de Yusupha e a Angola de Mateus.