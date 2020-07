Helton Leite eleito melhor guarda-redes de junho

Helton Leite, do Boavista, recebeu o prémio de EuroBic Guarda-Redes do Mês da Liga NOS, distinção referente ao mês de junho.





Depois de ter vencido este prémio em janeiro e fevereiro, esta é a terceira vez, nesta época, que o brasileiro conquista este galardão: "Já são alguns prémios, que bom que é tradição! Fico feliz porque também jogo num clube de tradição e o meu desejo é que o Boavista esteja cada dia mais lá em cima. Estou feliz pelo prémio, pelo reconhecimento e quero continuar a trabalhar para conquistar mais", afirmou o brasileiro que já estará garantido pelo Benfica para a próxima temporada , comoadiantou em tempo oportuno.O guardião axadrezado explica ainda o bom momento que as panteras atravessam: "Voltámos muito bem da quarentena, fico feliz pela minha identificação com o clube, está a ser um casamento muito bom", frisou.Com 24,44% dos votos dos treinadores principais da Liga NOS, Helton Leite superou a concorrência de Luís Maximiano (Sporting), que contou com 17,78% dos votos, enquanto que Gonda (Portimonense) arrecadou 15,56% das preferências.