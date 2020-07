Helton Leite eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS em junho

Helton Leite foi eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS no mês de junho. O guardião do Boavista recebeu 24,44% dos votos dos treinadores principais do campeonato e conquistou este galardão pela terceira vez esta temporada (já havia sido distinguido em janeiro e fevereiro).





Leite superou a concorrência de Luís Maximiano (Sporting), que contou com 17,78% dos votos, enquanto que Gonda (Portimonense) arrecadou 15,56% das preferências.A distinção acontece depois de o guarda-redes até ter começado mal o presente mês, com o erro no primeiro golo do Benfica , na partida do passado sábado, na Luz.