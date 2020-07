Helton Leite reage às críticas após jogo com o Benfica: «O meu compromisso é sempre o mesmo»

Depois das críticas de que foi alvo após o jogo com o Benfica, especialmente nas redes sociais, onde se levantaram suspeitas sobre a mudança para a Luz e o jogo realizado, Helton Leite respondeu e garantiu estar focado apenas no Boavista. "O meu compromisso é sempre o mesmo, em todos os jogos. Nos menos bons e nos melhores. Tenho demonstrado isso há já muito tempo", referiu, revelando-se satisfeito pelo prémio de melhor guarda-redes do mês, mas desiludido pela derrota.