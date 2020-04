Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Idris e Yusupha só treinam ao fim do dia Africanos do Boavista praticam o Ramadão e vão continuar o jejum mesmo quando a equipa regressar ao trabalho, no dia 4 de maio





• Foto: Hugo Monteiro