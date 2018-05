Continuar a ler

Carraça, Edu Machado, Fábio Espinho, Mateus e "Quero cá ficar, fazer história neste clube e ganhar títulos" disse Idris. Talocha são os outros jogadores que já renovaram contrato com o Boavista.

Idris renovou o seu contrato com o Boavista até junho de 2020, tornando-se no sexto futebolista a prolongar o seu vínculo com o clube da Liga NOS.O médio senegalês, de 33 anos, encontra-se no Boavista desde que o clube voltou à Liga NOS, na temporada 2014/15, e desde então soma 127 jogos, sendo um dos esteios da equipa e o seu capitão.

Autor: Lusa