Idris foi travado por protesto e... até vestiu colete amarelo

O senegalês Idris protagonizou esta manhã um momento caricato, quando no caminho para o treino do Boavista desta sexta-feira foi travado pelo protesto dos coletes amarelos já muito perto do Bessa. Travado pela manifestação, o jogador dos axadrezados terá saído do carro e de forma espontânea decidiu juntar-se ao protesto, vestindo também ele o colete amarelo, algo que motivou muitos aplausos por parte dos manifestantes ali presentes.Depois dessa cena, Idris conseguiu seguir a sua marcha e ao que tudo indica terá chegado a horas do treino dos axadrezados desta manhã, que estava marcado para as 10 horas.