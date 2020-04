Idris: «Não tenho tido tempo para olhar para mim»

O momento confrangedor que a humanidade atravessa por causa da pandemia da covid-19 foi o ponto de partida da conversa do capitão Idris com o Sindicato dos Jogadores e o médio do Boavista não escondeu as preocupações acrescidas, mas também vincou um horizonte de esperança.





Desabafo compatível com o período de isolamento transversal a toda a sociedade que levou Idris a fazer um ponto de reflexão sobre o tempo disponível para a família, bem como a inquietação de estar confinado a um curto espaço e as exigências para manter a forma física."Agora não temos a rotina de antigamente, em que acordávamos, íamos treinar, os miúdos iam para a escola, tínhamos as coisas mais ou menos planeadas. Hoje, a prioridade é estar em casa com a família, a mulher e os filhos, e é passar o dia a dia", começou por referir o senegalês, sem fazer segredo que "a maior parte do tempo é ocupado com a família": "Tenho uma menina de 21 meses e um menino de 8 meses. A minha prioridade é estar com eles e com a minha mulher. Só saio mesmo quando é preciso comprar alguma coisa no supermercado, se não estou fechado em casa".Rotina igual a tantos outros portugueses que não impede o axadrezado de cumprir com o esquema de trabalho delineado pela equipa técnica orientada por Daniel Ramos."Temos um plano e também saio de vez em quando para dar uma corridinha aqui na minha zona", confidenciou, Idris, para logo de seguida dar conta do balneário que se formou nas redes sociais por força do confinamento social: "Temos um grupo no WhatsApp. Muitas vezes alguém manda um vídeo e a gente ri-se. Falamos regularmente e o nosso treinador também faz algumas conferências. Estamos sempre em contacto".Quotidiano limitado, contudo, que o médio diz lidar com naturalidade também na vertente psicológica. Argumento que reforçou com fé e esperança."Não tenho sentido muita dificuldade, porque sou crente e acredito muito em Deus, portanto nessa parte não sofro tanto. Tudo o que me surge pela frente, tento resolver com aquilo em que acredito, que é Deus", disse Idris, sem dúvidas a afirmar que a pandemia tem de servir de exemplo para uma sociedade mais equilibrada: "Acho que isto é culpa de todos nós. Temos de perceber de uma vez por todas que precisamos de todos. Cada um precisa do próximo. O mundo é feito de proximidade, de amor, de estarmos juntos. Se ultrapassarmos esta situação, a humanidade vai sair muito reforçada. Hoje quero abraçar alguém e não posso, quero cumprimentar alguém e não posso. Acho que as pessoas vão sentir falta disso e não vão voltar a fazer coisas que nos levem a estas situações".Perspetiva altruísta que o capitão axadrezado defende em detrimento de todas as ambições ou desejos pessoais, até porque, como voltou a vincar, a família e os mais necessitados estão sempre em primeiro lugar."Acho que não tenho tido tempo para olhar para mim. Tenho dado tanta atenção à minha mulher e aos meus filhos. Estou mais focado na minha família, preocupado em que não falte nada. Eu passo para segundo, terceiro ou quarto plano. Sinto que essa é a minha obrigação", comentou Idris, convicto num desfecho positivo: "As pessoas estão a portar-se bem, acho que é a única maneira que temos para sair disto. Ainda bem que todos perceberam a situação e que nos estamos a ajudar uns aos outros. Quero felicitar todos os profissionais, quer seja da saúde ou os que trabalham em supermercados, todas as pessoas que queriam ficar em casa e não podem, por nós. Essas pessoas têm muito valor. A mensagem que quero deixar é que todos nós precisamos dos outros. E, futuramente, gostava que todos fizéssemos com que o outro esteja bem. Se todos estivermos bem, vivemos num mundo feliz".