Irmão de João Moutinho presente nos exames médicos do Boavista

Alexandre Moutinho, irmão de João Moutinho, foi uma das grandes novidades do lote de jogadores que se apresentaram no Boavista para realizar os habituais exames médicos de início de época. O jovem médio, de 19 anos, que cumpriu a última temporada ao serviço dos juniores axadrezados, subiu um patamar na carreira.





Apesar de não ser garantido que possa ter um lugar no plantel, pelo menos pode dar-se, para já, como uma das opções para os trabalhos de início da temporada.Juntamente com Alexandre Moutinho, refira-se, subiu também Leonardo Silva, avançado dos juniores, que também marcou presença no dia de exames.