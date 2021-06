«Isto foi um roubo»: presidente do Boavista suspenso por 90 dias por criticar Hélder Malheiro

Vítor Murta, presidente do Boavista, foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com 90 dias de suspensão e multa de 4.210 euros por duras críticas à arbitragem de Hélder Malheiro no encontro que opôs os axadrezados ao Gil Vicente, a 5 de fevereiro passado, no Estádio do Bessa.





"O que fez hoje foi roubar o Boavista. Hoje o Boavista foi espoliado, foi roubado e foi mal tratado. Foi um roubo", disse na altura o presidente do Boavista. O emblema do Bessa perdeu esse jogo da jornada 17, por 2-1, tendo depois o presidente surgido na sala de imprensa para apontar reparos à equipa de arbitragem chefiada por Hélder Malheiro e que teve Rui Oliveira como vídeo-árbitro.