IV Encontro da Diáspora do Boavista a ser preparado

O IV Encontro da Diáspora Boavisteira, evento que reúne antigos jogadores, treinadores, dirigentes ou elementos vários de equipas técnicas, irá realizar-se no próximo dia 30 de maio, novamente no Bessa, local onde irá decorrer o habitual almoço-convívio.À semelhança do que vem acontecendo, esta reunião deverá juntar diversas figuras que passaram pelo futebol profissional dos axadrezados nas últimas décadas, proporcionando um reencontro saudável entre todos.O encontro começará com um convívio junto da Pantera e na Sala-Museu, seguindo-se um jogo de "Velhas Guardas" no relvado do Bessa.O almoço, esse irá decorrer no restaurante VIP do Estádio, onde serão homenageados João Mexia Alves, presidente honorário do clube, e Manuel Barbosa, jogador que mais vezes vestiu a camisola boavisteira.