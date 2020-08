Jackson Porozo assina até 2025

O Boavista garantiu a contratação de Jackson Porozo, central de apenas 20 anos que nas duas últimas temporadas representou as camadas de formação do Santos. O jogador assina um contrato válido por cinco temporadas.





Trata-se de um internacional jovem pelo Equador que marcou presença na fase final da última edição do Campeonato do Mundo de Sub-20, disputado na Polónia em 2019, onde realizou seis partidas pelos sul-americanos.Porozo terminava a sua ligação ao Santos no final de 2020 e ainda não teve oportunidade de jogar pelo conjunto principal dos brasileiros, mas o potencial que lhe foi identificado conduziu a direção do Peixe a renovar-lhe o vínculo até ao final de 2021 e o negócio com os axadrezados apresenta-se como a alternativa ideal para o defesa maturar as suas capacidades.O Boavista apresenta-se como a primeira experiência de Porozo no futebol europeu, além de que, por só ter 20 anos, também está disponível para ganhar experiência na equipa de Sub-23 que os axadrezados vão constituir na próxima temporada na perspetiva de adaptar-se ao estilo continental e poder merecer a confiança de Vasco Seabra na equipa principal.