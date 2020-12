Javi García difícil para jogo com o Marítimo

Javi García foi baixa surpresa no Boavista para o jogo com o Sp. Braga e a disponibilidade para o jogo com o Marítimo é ainda uma incógnita.





O médio espanhol será avaliado diariamente, mas a sua condição gera algumas reservas para o encontro na Madeira, sendo até previsível que não possa dar o seu contributo nessa partida.