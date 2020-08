Javi García e Bruno Alves estão perto de reforçar o Boavista

O Boavista continua muito ativo no mercado e está a tentar garantir mais dois reforços sonantes para o plantel da próxima temporada: Bruno Alves e Javi García, dois nomes com história no futebol português.





Segundo apurouo defesa-central e o médio são alvos dos axadrezados para a época que se avizinha e o dossiê para as contratações serem fechadas já deu passos significativos.Os dois jogadores dispensam apresentações, visto que representaram FC Porto e Benfica, respetivamente. O desejo nas suas contratações, de resto, insere-se na política dos boavisteiros de criar um plantel com condições para uma aproximação aos lugares cimeiros.