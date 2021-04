Javi García e Mangas fora das opções de Jesualdo Ferreira

O internacional espanhol Javi García e o lateral Ricardo Mangas não entraram nas opções do técnico do Boavista, Jesualdo Ferreira, nos últimos jogos, devido a problemas físicos, e ainda não é certa a disponibilidade de ambos para a importante deslocação aos Açores, cuja preparação só arranca hoje. Partida na qual, contudo, o técnico axadrezado já pode incluir Jackson Porozo na estratégia, uma vez que o central natural do Equador teve de cumprir castigo na última jornada, em virtude de ter sido expulso em Braga por acumulação de cartões amarelos.