Javi García recua a central

Jesualdo Ferreira ficou sem Cristian Devenish e Chidozie para a receção ao Sporting, já que ambos vão cumprir castigo, mas a aposta do professor não será na utilização em simultâneo dos dois jovens centrais ainda disponíveis, Jackson Porozo e Jesús Gómez, uma vez que é aconselhável ter experiência no eixo da defensiva. Para isso, o recuo de Javi García será a aposta do treinador, aí com Porozo ao lado do espanhol. Isto implica ainda a entrada de Show no onze, precisamente para ocupar o posto que fica livre no meio-campo.