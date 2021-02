Jesualdo crítico após derrota em Guimarães: «O Boavista foi muito prejudicado»

Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, analisou a derrota (1-2) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o técnico criticou a postura da equipa de arbitragem.





"O Boavista não fez um bom jogo, muito por mérito do Vitória de Guimarães, que tentou responder aos [maus] resultados que tinha até agora. Era natural que isso influenciasse os jogadores de forma positiva. Conseguimos controlar o jogo durante o período de adaptação ao que o Vitória queria fazer e a uma forma de posicionamento que escolhemos para este jogo", começou por dizer o técnico axadrezado, em declarações no final do jogo."Começámos a ter dificuldades na saída. Era fácil anular muitas das saídas do Boavista, não nos corredores laterais, mas no eixo central. Foi permitido tudo quanto às faltas sobre o Angel [Gomes]. O jogo foi aumentando de agressividade. Perdeu-se mesmo o respeito quanto ao que pode acontecer entre os jogadores, com o árbitro a ser mais permeável a uma maior agressividade de alguns jogadores. O Angel [Gomes] fez falta num só lance e levou amarelo. Houve jogadores [do Vitória de Guimarães] que fizeram faltas durante o jogo todo e não viram nada. O Boavista foi muito prejudicado por isso. O jogo foi condicionado.""Depois, houve mérito do Vitória de Guimarães. Não estivemos à altura de outros jogos que fizemos, em que fomos melhores do que o adversário, mas não conseguimos pontos. Não estivemos à altura. Ainda assim, o Vitória teve o seu momento crítico para segurar o jogo, sofrendo um pouco. Mandámos uma bola ao poste. Perdemos contra uma equipa que joga para um lugar de cima, que esteve menos bem nos últimos jogos, mas hoje apareceu bem. Controlámos o jogo em alguns momentos, mas, quando tivemos de ir atrás do resultado, não estivemos tão bem. Temos de trabalhar no sentido de sermos melhores no próximo jogo", concluiu.