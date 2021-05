Jesualdo e a permanência: «Não foi fácil, houve momentos em que não fomos competentes»

Jesualdo Ferreira não escondeu a satisfação no final da vitória (1-2) do Boavista sobre o Gil Vicente, resultado que selou a permanência do clube na próxima temporada na Liga NOS.





"Estou feliz pelos jogadores, pelos adeptos e pelo staff. Não foi fácil, houve momentos em que não fomos competentes e momentos em que outras coisas não foram competentes. Apesar disso, houve alguma justiça na parte final em relação ao que fizemos na segunda volta", referiu, perspetivando um futuro risonho aos atletas: "Nos momentos difíceis percebi que têm capacidade de chegar a um patamar mais alto."