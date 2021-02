Jesualdo: «Estivemos perto de ganhar. Nada nos tira a ideia de que vamos chegar onde queremos»

Jesualdo Ferreira reagiu este sábado ao empate (2-2) do Boavista na deslocação ao terreno do FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS. O treinador axadrezado elogiou a prestação da sua equipa na primeira parte, apesar de ter deixado escapar a vantagem de dois golos que teve no jogo.





"Uma primeira parte boa para o que podemos fazer. Boavista teve as melhores ocasiões na primeira e na segunda foi natural o FC Porto fazer o que faz sempre em todos os jogos, causando mais perigo e tendo mais bola. Quando perdemos o Rami foi mais difícil. Acabamos o jogo com dois de 22 anos, dois de 20 e um de 19 na defesa, uma zona em que é preciso maturidade. A segunda parte foi de espírito de sacrifício", começou por dizer o experiente técnico, em declarações à Sport TV."Têm capacidade para fazer noutros jogos o que fizeram hoje. Estivemos perto de ganhar mas nada nos tira a ideia de que vamos chegar onde queremos, ou seja mais vitórias e acima de tudo que esta equipa pode crescer bastante.""Em muitos jogos o Boavista esteve por cima mas sempre que estava a ganhar acabava a sofrer golos. Hoje, mais uma vez, estivemos a ganhar e não conseguimos segurar. Pela situacão em que estávamos não era para chegarmos ao Dragão e jogarmos assim", concluiu.