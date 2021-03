Jesualdo Ferreira após a derrota na Luz: «A partir dos 5 minutos deixou de ter piada»

Jesualdo Ferreira lamentou a expulsão madrugadora de Chidozie que, segundo o técnico do Boavista, acabou por influenciar a derrota dos axadrezadis no Estádio da Luz diante do Benfica.





"O jogo começou e estava a ter piada, mas a partir dos 5 minutos deixou de ter piada. Não estou a ser irónico, estou a ser realista. O Boavista jogou com 10 e fez um jogo honesto, digno e em muitos momentos com boa qualidade. Só quero deixar aqui a tristeza que sentimos pela forma como têm sido tomadas algumas decisões por parte de quem dirige os jogos. Já o tenho dito mas parece que não consegue ter eco. Com 10 fomos, praticamente durante 90 minutos uma equipa que em dado momento conseguiu contrtolar. Era importante vir competir e competimos bem. Saímos do registo, uma equipa capaz de encarar o adversário de cabeça levantada", afirmou Jesualdo Ferreira, na flash interview, à BTV, deixando elogios aos seus jogadores."Não fomos capazes de fazer golo, conseguimos chegar e criar algum perigo. O Benfica ganhou naturalmente face ao volume ofensivo que teve. A equipa deu-me orgulho. Não teve piada mas para mim foi muito interessante. Na 1.ª parte o Boavista competiu e discutiu o jogo dentro das sua limitações e com a inferioridade numérica, sé tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como foram capazes de manter espírito de equipa muito seguro", acrescentou."Em Tondela, onde perdemos um jogo decisivo, ficámos sem os 2 centrais aos 30 minutos e resistimos muito tempo. Estamos cansados destas situações. Não está a haver critério em muitas decisoes. Acho que era importante que se começasse a perceber porque é que determinados jogos têm sempre um sentido"