Jesualdo Ferreira: «Apostar as fichas todas»

Jesualdo Ferreira não fugiu ao discurso de "espírito de final" que tem vincado nas últimas jornadas, mas também deu corpo à confiança de voltar a aproveitar o fator casa para conseguir ultrapassar o Marítimo.





"Estamos naquela fase em só se pode andar para a frente, pelo que temos de apostar as fichas todas para arrecadar pontos frente a um adversário que está no mesmo contexto, dado que encontra-se a apenas um ponto de distância", justificou o técnico axadrezado, convicto em "jogar a um nível ainda superior": "Vai ser muito complicado, mas o estado de espírito é bom e sabemos que só conseguiremos ultrapassar todos os obstáculos com um grande jogo de equipa".Otimismo, contudo, que não impediu Jesualdo Ferreira de elaborar uma reflexão sobre a influência das arbitragens na caminhada axadrezada: "Em grande parte dos jogos a incompetência foi nossa, mas também estou cansado de jogar constantemente com menos um. Permitam-me este desabafo, que entendo ser pedagógico, porque acho que tem faltado bom-senso nas decisões".