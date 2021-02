Jesualdo Ferreira: «Cada jogo para nós representa uma final»

Jesualdo Ferreira fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo com o Gil Vicente, um encontro da 17.ª jornada da Liga NOS que o técnico do Boavista assume ser de importância máxima. De olho nessa partida, marcada para as 21 horas de sexta-feira, Jesualdo assumiu que os axadrezados entram em campo com total necessidade de pontuar.