Jesualdo Ferreira: «Dei os parabéns aos jogadores e disse-lhes para jogarem sempre assim»

Apesar da derrota frente ao Nacional, Jesualdo Ferreira elogiou a exibição da equipa do Boavista, dizendo que esta "foi superior em todos os números, faltando apenas finalizar".





"Fui no fim do jogo dar os parabéns aos jogadores e disse-lhes: ‘Enquanto cá estiverem, é para jogar sempre assim", confidenciou o técnico, dizendo não ter "nada a apontar à equipa", nem mesmo depois de ficar a jogar com dez. Depois, Jesualdo disse que "há acontecimentos estranhos", lembrando os jogos com o Gil Vicente e o Tondela.