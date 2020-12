Jesualdo Ferreira deixa palavra a Vasco Seabra: «Fez bons trabalhos, no Boavista e não só»

Apesar de ter sucedido a Vasco Seabra no comando técnico do Boavista, Jesualdo Ferreira não perdeu a oportunidade para deixar uma palavra positiva ao treinador de quem herdou o trabalho. O técnico fez questão de enviar uma mensagem de apreço ao jovem colega de profissão, destacando que este tem anos para provar que é bom.





"Estou a observar, estou a tentar não fugir da linha do Seabra, a quem eu deixo uma palavra de apreço e respeito, não só pela sua pessoa, mas pelo trabalho que realizou antes e também no Boavista. A sua carreira não será afetada por esta saída, já teve trabalhos positivos e tem anos para provar que é bom", apontou o professor, explicando as razões que complicaram a missão de Vasco Seabra."Quando se transita de uma época para a outra e todos se mantêm em grande número ou pelo menos num número que seja de acordo com um onze mais utilizado, com o mesmo treinador, as coisas parecem mais fáceis. Para o Vasco, chegar novo para um clube que não conhecia, com jogadores quase todos novos, é preciso animar de forma objetivo para se poder ganhar. Para ninguém é fácil. Estalar um dedo, chegando todos novos e tendo de fazer uma boa equipa... Não é fácil. O que eu acho é que, à medida que os jogos foram andando, esta equipa foi capaz de conseguir durante 90 minutos um nível de rendimento que não corresponderam aos resultados. E quando isto não acontece, poem-se muitas coisas em dúvida. Quando há dúvida, a confiança é menor, a qualidade do jogo baixa, os próprios jogadores desconfiam e muitas vezes só uma nova vitória acaba por ser a solução", concluiu.