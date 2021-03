Jesualdo Ferreira e a visita à Luz: «É preciso que a equipa seja capaz de sair do seu registo»

Jesualdo Ferreira deixou as suas impressões sobre a visita deste sábado à Luz. Em declarações aos meios do Boavista, o professor dissertou durante pouco mais de quatro minutos sobre este especial reencontro com o Benfica.





"Um grande estádio. Um jogo entre Benfica e Boavista tem história. Benfica tem grandes jogadores e um grande treinador. Não vamos ter público e tenho muita pena. É algo que lamentamos bastante. Para nós, Boavista, neste momento estamos num fase de crescimento e até de conquista de pontos e é importante competir e para isso é preciso que a equipa seja capaz de sair do seu registo. Esta equipa tem capacidade para o fazer e espero que o faça. Estas são as minhas expectativas. Espero que a equipa possa sair do registo que tem neste momento e possa passar para patamares superiores. Este é um bom momento para o fazer. Não vou discutir questões de resultado, pois isso não me interessa minimamente. Interessa-me é a capacidade que a equipa pode demonstrar ao nível da forma como vai conseguir jogar contra uma equipa com a qualidade do Benfica. Resumidamente: vamos lá competir com o Benfica, o que é uma coisa muito interessante.""Essa é a nossa obrigação enquanto Boavista e enquanto equipa que quer ter prestações positivas. Já tivemos algumas, outras não fomos capazes, já ganhámos jogos em que merecemos ganhar, já perdemos jogos em que não merecíamos perder, enfim, todos os 22 jogos que fizemos até agora tiveram momentos bons e momentos maus. É nessa perspetiva que neste jogo vou pensar exclusivamente numa coisa, que é observar como a equipa é capaz de se bater num estádio difícil e contra um adversário muito forte. Isso para mim é o mais importante. Desafiar-nos a nós próprios é um processo que nós utilizamos internamente no que diz respeito à nossa própria motivação.""É um jogo fácil para um treinador, porque não tenho que alimentar e mexer muito a mente dos jogadores. Só tenho apenas que lhes relembrar o que é que este jogo significa para nós, qual é a qualidade do adversário, mas acima de tudo subir os nossos níveis de confiança perante a qualidade do adversário e isso é o que vamos fazer. Espero que durante o jogo nós possamos, com mais ou menos dificuldade, passar para cima daquilo que tem sido o registo que temos apresentado.""O nosso registo tem sido melhoria coletiva e individual. Há muitos jogadores que têm vindo a demonstrar mais qualidade do que a tinham demonstrado, o que é natural quando se está a crescer, isto mesmo em jogadores que já são crescidos, pois há momentos em que estão melhores do que noutros. Esse é um aspeto, o individual, mas acima de tudo é o coletivo que nos interessa mais, pois é só com a capacidade coletiva que podemos, aqui e ali, tirar proveito da capacidade de alguns jogadores. Coletivamente conseguimos chegar sempre mais longe do que se estivermos ‘deitados’ sobre a capacidade individual de um qualquer jogador. Em qualquer equipa isto acontece e o Boavista, então, mais do que nunca precisa de ser uma equipa coletivamente muito forte para poder chegar onde quer."