Jesualdo Ferreira: «Espaço de falhar começou a encurtar»

Jesualdo Ferreira foi muito claro na abordagem que fez ao jogo deste sábado, em Portimão (20H30), focando obviamente a necessidade urgente do Boavista voltar a ganhar, algo que só por uma vez conseguiu na Liga esta época e logo frente ao Benfica. Entretanto, como se sabe, saiu Vasco Seabra e entrou Jesualdo Ferreira, que está num percurso de três empates e três derrotas, duas delas consecutivas e engloba o confronto com o Portimonense num ciclo de três jogos, juntando as receções que se seguem ao Gil Vicente e ao Nacional, na viragem do campeonato.





"Durante estes jogos que fizemos foi visível que a equipa teve capacidade para melhorar coletivamente, muitos jogadores até individualmente, mas não fomos capazes de atingir os nossos objetivos. Os três jogos que temos a seguir aparecem-nos dentro de uma necessidade que temos de redefinir objetivos. São três jogos importante para que nós possamos conquistar aquilo que queremos e acima de tudo são três jogos que para nós são três finais. E as finais são para ganhar não são para se jogar. Este é o espírito que temos de ter quando encararmos este próximo jogo e os que se seguem seja o que for que consigamos atingir.""Para os jogadores, um discurso idêntico ao que lhes tenho vindo a dizer nos últimos tempos, e que vai exigir ainda mais no sentido mental do que propriamente tático. Os jogadores vão sentir que o espaço de falhar começou a encurtar e quando esta situação acontece, de uma forma geral, os jogadores têm uma resposta diferente da que tiveram antes e só espero que essa resposta seja melhor e que seja positiva.""O calendário que vem a seguir e os adversários com quem vamos jogar nos próximos tempos, também vão ter uma influência muito grande naquilo que vai ser a forma como vamos encarar este processo todo, porque vai diminuir o tempo de recuperação entre jogos, a densidade competitiva vai aumentar e todas as equipas vão sofrer com essas circunstâncias. Ninguém está a salvo, a não ser quatro ou cinco equipas, de passar pelos mesmos problemas que nós estamos a passar neste momento. Por isso é que temos a esperança de que, se seguirmos esta linha de pensamento, vamos com certeza ter condições para poder de novo chegar onde pretendemos chegar e numa primeira fase temos estes três jogos em que temos de discutir a vitória.""O Portimonense tem uma equipa fisicamente muito forte. Conseguiu bons resultados nos últimos três jogos, lá está, estava em baixo, e conseguiu esses resultados que lhe permitem ser agora uma equipa muito mais tranquila e serena. De uma maneira geral, tem feito bons jogos em casa, mas não há jogos iguais e não nos podemos agarrar ao que fizemos antes, mas sim ao que podemos fazer agora. Tantos nós como o próprio Portimonense.""Vai ser um jogo competitivo e nós vamos com tudo para conseguir a vitória. Temos o nosso plano e processo e vamos discutir o jogo. Um das coisas mais importantes para mim e é isso que tento passar aos jogadores é que não se consegue nada se não se discutir o jogo. Para isso temos de ser competitivos e ter a capacidade de colocar problemas ao adversário que eles não são capazes de resolver, da mesma forma que nós temos de resolver os problemas que eles nos colocarem. Estamos a falar de níveis competitivos que exigem um grande empenhamento. Uma atitude muito forte e acima de tudo um compromisso, algo que temos de ganhar. Esse compromisso que já propus aos jogadores e que nós, clube, também temos num futuro próximo."