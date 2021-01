Jesualdo Ferreira: «Esperemos que a sorte não seja tão madrasta como tem sido»

Jesualdo Ferreira comentou, esta terça-feira, a derrota (0-2) do Boavista na receção ao Sporting, em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS. O treinador dos axadrezados 'queixou-se' da onda de falta de sorte que a sua equipa atravessa este momento, afirmando que espera dias melhores.





"Os problemas que nós tivemos durante a semana, em virtude do último jogo, levou-nos a adaptar três jogadores na equipa. O nosso pensamento foi tentar enquadrar aquilo que tem sido o jogo do Sporting com o nosso estilo de jogo e aquela alteração ao intervalo teria que a fazer, independentemente de qual fosse o resultado nessa altura. O mais importante era preparar estes jogadores para os 20 jogos que ainda faltam no campeonato, o campeonato não acabava nem acabou hoje. O Sporting fez um golo por 10 centímetros, curiosamente o juiz de linha deu fora de jogo e o VAR confirmou, o que uma vez mais volta a confirmar que nós não estamos muito bem nestas variações que leva muitas vezes a que as pessoas reajam de forma emotiva e eu reagi de imediato a essa situação", começou por dizer o técnico do Boavista, em declarações à Sport TV no final do jogo."Na segunda parte, o Boavista com uma defesa com um miúdo que nunca tinha jogado e com o Rami que fez o primeiro jogo depois de tanto tempo parado, deu uma resposta melhor e obrigou o Sporting a mexer muito no seu meio-campo. Fizemos o que tínhamos a fazer. Primeiro não expor os jogadores novos numa zona do campo. O primeiro golo custou-nos porque não gostamos de sofrer daquela maneira, depois de todas as dúvidas que houve. Mas depois na segunda parte sofremos outra vez, com o nosso lateral direito a fazer golos incríveis felizmente e um golo que é de aplaudir. O Boavista não está naquela fase, também é preciso ter um bocado de sorte às vezes. O que ficou foi o registo da segunda [parte], com um Sporting a ser uma equipa muito confiante na forma como joga. À campeão neste momento, até porque está em primeiro no campeonato. [O Sporting] Teve uma atitude que nós esperávamos e que tínhamos de responder com as armas que tínhamos na altura.""Às vezes a sorte não anda por um lado, esperemos que nos possa ajudar no futuro e não seja tão madrasta como tem sido. A verdade é que o Boavista não tem tido essa sorte, o golo do Porro não é de sorte, é de talento, mas era escusado. O jogo que mancha foi o jogo do Tondela, mas aí toda a gente percebeu o que se passou. Jogar com 9 não é fácil, mas a equipa hoje deu a resposta que pode conquistar mais vitórias", concluiu.