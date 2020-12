Jesualdo Ferreira: «Faltou-nos confiança»

O regresso de Jesualdo Ferreira a Portugal ficou marcado por um empate a uma bola em Paços de Ferreira: "Faltou confiança e uma maior capacidade de fazer pressão. Não é fácil estar numa competição e em 10 jogos só ganhar 1. Ainda é difícil controlar a ansiedade" justificando assim o momento em que a sua equipa concedeu o empate.

No entanto o treinador diz-se "satisfeito com a equipa" pois os seus jogadores "foram capazes de agarrar alguns conselhos táticos. Foi pena não ganharmos este jogo mas sabíamos que o Paços", atirou.





"A pressão do Paços era esperada, apostam num jogo muito direto. Isso dava-nos a oportunidade de explorar as saídas mas aí não estivemos tao bem e não conseguimos fazer o segundo golo um jogo que no seu entender terminou com "um resultado justo".Este foi um jogo especial para o professor não só pelo regresso mas também pelo reencontro com um homem que já foi seu jogador: "Tive muito prazer em voltar a ver um homem que foi meu jogador em miúdo no Benfica. Ele é mais um jovem talento entre muitos treinadores portugueses que nos dão orgulho em ver crescer", uma admiração visível na troca de abraços entre os treinadores mal acabou o jogo."Tive fora muito tempo. Consegui ganhar alguns títulos e experiência, sou melhor treinador do que há 10 anos atras. Não pensava voltar, mas as vezes não conseguimos prever estas coisas, e o convite surgiu e eu aceitei", confidenciou o treinador dos panteras negras assumindo que é para o mesmo "uma satisfação enorme e ouvir perguntas feitas na nossa língua".