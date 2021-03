Jesualdo Ferreira: «Foi o Boavista mais equilibrado dos últimos jogos»

Naturalmente feliz pelo triunfo do Boavista diante do Famalicão, por 3-0, Jesualdo Ferreira assumiu que esta partida mostrou a equipa axadrezada mais equilibrada dos últimos jogos. Por outro lado, o veterano técnico deixou claro que este jogo não se trata de um ponto de partida para a permanência, pois essa caminhada já foi iniciada há algum tempo.





"Não posso considerar isto um ponto de partida, porque já partimos há algum tempo. Lembro-me que fui sempre um treinador otimista em relação ao nosso trabalho e ao que podemos ajudar. De facto, estes jogadores precisam de ser ajudados. Independentemente das suas qualidades, chegou a um momento em que a qualidade já não resolvia os jogos e era necessário haver outros comportamentos de natureza emocional e tática. Isso tem vindo a acontecer, mas ainda procuramos maior estabilidade emocional e confiança para jogar uma forma mais eficiente. Este jogo seguramente vai ajudar a servir de ponto de partida para que joguemos melhor e estejamos mais próximos do sucesso", começou por analisar."Direi que foi o Boavista mais equilibrado dos últimos jogos, nomeadamente em casa. Fomos capazes de ser uma equipa boa em Portimão e em Paços de Ferreira, no Marítimo e no Dragão, com todas as dificuldades que se têm quando se defronta aquela equipa. Neste jogo fomos capazes de resistir quando necessário, jogar quando foi preciso e ser espertos nos momentos de encarar o nervosismo do adversário. Mudámos o sistema na segunda parte e sabíamos que essas eram as melhores condições para esse momento".A finalizar, Jesualdo lamentou a lesão de Nuno Santos. "Sofreu uma entorse provocada por uma entrada mais dura do adversário na primeira parte, mas ainda não é possível saber o grau de gravidade. Infelizmente, vai estar afastado durante algum tempo", finalizou.