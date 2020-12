Jesualdo Ferreira: «Jogadores têm de saber a história do Boavista, um clube campeão»

Jesualdo Ferreira fez, este sábado, a primeira conferência de imprensa como treinador do Boavista e não podia ter sido mais claro nas suas ambições. O técnico quer devolver os axadrezados à grandeza do passado e já deu a receita para que isso aconteça.





"Grande parte destes jogadores não conhecem o Boavista, a história. Só depois de estarem cá dentro ficaram a conhecer. Há uma corrente emocional que tem faltado: o público. Falta contacto, a corrente emocional não existe. Estamos perante um futebol atípico. E isso não favoreceu os jogadores, como não favoreceu as outras equipas. Nós, numa situação que até é nova para nós, o que nos separa é encontrar um rumo que nunca foi perdido porque provavelmente também nunca foi encontrado, num quadro claro do que é o Boavista para estes jogadores. Quando vêm para Portugal, ouvem falar de Benfica, Sporting e Porto. Poucos sabem que o Boavista foi campeão, poucos sabem da forma como coexistiu com o FC Porto. E esta equipa e este clube necessitam de gente que o entenda, de gente que seja capaz de ajudar a voltar aos níveis que teve em anos passados. Nós sabemos que a partir do momento em que foi campeão ficou mais difícil. A questão de recuperar a mística do clube é fundamental", apontou o técnico, explicando a forma como essa mística tem de ser passada."Quem tem que ajudar a passar a mística é a própria história e é quem a conta. Há uma componente que não está: a emocional e essa na minha opinião pesa muito. Se esta equipa começasse a trabalhar desde início com o apoio dos adeptos, com o estádio com mais gente, com os adeptos a poderem estar fora com a equipa, alguns resultados podiam ter sido diferentes. O que tenho feito até agora é tentar conhecer os jogadores. Queremos conhecê-los melhor, integrados num processo táctico. O mais importante é devolver confiança e falar apenas na história do clube não terá muita resposta da parte deles, porque não conhecem bem, porque não pode haver fatores inibidores. Há em todo o nosso trabalho, por vezes, a necessidade de fazer recordar a toda a gente que aqui está que estão num clube grande, num país que tem grandes jogadores, num país que ganhou os títulos todos. Dentro deste plantel temos um campeão do Mundo pela França, mas também um campeão do Mundo inglês. O Angel foi campeão sub-17, mas temos campeões do Mundo por Portugal, como o Jorge Couto, que está na nossa equipa técnica. E outros que o poderiam ter sido. Este clube tem que garantir que as suas figuras façam parte do renascimento do clube e da projecção dos jogadores para o futuro próximo. É difícil, mas é aliciante", concluiu.