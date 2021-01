Jesualdo Ferreira lança desafio frente ao Sporting: «Acima de tudo ganhar confiança»

Os dois extremos da classificação da Liga NOS encontram-se amanhã, às 21h15, no Estádio do Bessa. O Boavista, lanterna-vermelha, recebe o líder Sporting e Jesualdo Ferreira quer sobretudo ver a sua equipa a "competir" e "somar confiança".





"O Sporting é a única equipa do campeonato que ainda não perdeu. Tem uma equipa e um treinador jovem e inteligente. Foi capaz de criar uma equipa competitiva e acreditando, jogo a jogo, que era possível vencer sempre. Depois da eliminação da Liga Europa, o Sporting continuou a jogar da mesma forma. Neste momento, também já têm uma competição ganha. Estamos perante um adversário muito forte. É o tal jogo em que não vou falar de vitória, empate ou derrota, mas, sim, em competir. A semana foi muito boa, como têm sido todas. Os jogadores continuam a treinar muito bem e a querer atingir bons resultados. É muito mais uma questão individual o que se passa aquí. Temos de somar pontos e, acima de tudo, confiança", projetou o treinador do Boavista, em declarações aos meios do clube.Sobre o momento anímico das panteras, Jesualdo Ferreira lembra ainda as contrariedades do jogo em Tondela, onde a equipa ficou com menos dois em campo pouco depois da meia hora de jogo, mas não deixa de apontar o caminho para o futuro."Sinto uma equipa triste e revoltada com algumas situações. Refiro-me obejtivamente às duas expulsões no último jogo. Quando os árbitros não têm bom senso, acontecem espetáculos como os da final da Taça da Liga. Mesmo assim, fomos melhores do que o Tondela entre a primeira e a segunda expulsão. As coisas não estão a acontecer de acordo com o trabalho dos jogadores e com o nível de rendimento que têm apresentado. Não conseguimos os nossos objetivos porque não estava previsto termos expulsos os nossos dois centrais, o que se transporta para os jogos seguintes. Não vamos chorar por isso, mas tirar coisas positivas. A equipa foi capaz de se juntar e lutar pelo resultado", disse o técnico, de 74 anos.Num jogo em que o Bessa teria grande assistência em tempos normais, o treinador do Boavista disse "lamentar muito" o facto da massa associativa axadrezada não estar presente. Por outro lado, não revelou se vão chegar mais reforços, mas assinalou que, chegue quem chegar, "vem acrescentar".