Jesualdo Ferreira: «Não gostei nada de ver a atitude do treinador do Rio Ave»

Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, salientou que não apreciou o comportamento de Miguel Cardoso, técnico do Rio Ave, quando os vila-condenses fizeram o 3-3 final. Cardoso dirigiu 'piretes' para o banco dos axadrezados e Jesualdo fez questão de destacar o momento aos microfones da Sport TV.





"Não gostei nada de ver a atitude do treinador do Rio Ave", referiu Jesualdo Ferreira, que ainda reclamou da arbitragem:"Resultado é justo. O Rio Ave é uma boa equipa, mas mais uma vez jogámos com 10, mais um penálti que não é. Também peço para verem o que antecede o 2.º golo do Rio Ave. A forma como se chegou a essa justiça é que dá que pensar. Muitas equipas envolvidas numa situação difícil e é preciso atenção as estas situações."