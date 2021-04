Jesualdo Ferreira: «Não sabemos o que ia acontecer se acabássemos com onze»

Após a derrota em Braga, Jesualdo Ferreira, técnico do Boavista, não sabe se seria diferente com onze jogadores até ao fim. "A história foi traçada em dois capítulos, antes e depois da expulsão. Não sabemos o que ia acontecer se acabássemos com onze. Sei é que ia ser mais disputado, mais equilibrado e o resultado estava em aberto", registou o treinador do Boavista.





"Houve dois jogos. No primeiro, controlámos as ações do adversário e em algumas saídas conseguimos fazer golo", repetiu o professor, completando: "Já são muitas vezes e com dez e acabámos por perder. Ainda tivemos duas ocasiões e, com mais sorte, poderíamos ter empatado.""Ficou o resultado negativo, mas o plano foi interpretado de forma muito segura e séria. Temos todas as condições para chegar onde queremos, para ficar na Liga", garantiu.