Jesualdo Ferreira: «Não vamos a Alvalade para a festa do Sporting»

Jesualdo Ferreira não contornou o contexto de dificuldade acrescida que espera o Boavista em Alvalade, mas também aproveitou as aspirações do Sporting sagrar-se campeão já esta jornada para projetar o estímulo que reveste os seus jogadores.





"É um momento importante para o nosso adversário após tanto tempo de espera, mas a nossa perspectiva não é a de ir aos festejos do Sporting e acredito que este jogo também representa uma enorme motivação para os jogadores do Boavista, porque jogar frente a uma equipa que está a um passo de sagrar-se campeã nacional motiva bastante", asseverou o treinador axadrezado, ciente que "este jogo apresenta-se com um acréscimo de dificuldade":"Estamos numa situação difícil e queremos conquistar os pontos necessários para salvaguardar a permanência, pelo que esta jornada também é um desafio à nossa dignidade e estrutura profissional".