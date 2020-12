Jesualdo Ferreira quer ver identidade frente ao Sp. Braga

Apesar de não ter muito tempo de trabalho ao leme do Boavista, Jesualdo quer já ver alguma identidade da equipa no jogo frente ao Sp. Braga. “O que importa é a nossa identidade. Este Sp. Braga vai colocar-nos problemas que, para mim, são fundamentais para avaliar e analisar alguns temas que temos de tratar. Poucos, porque não temos tido tempo, mas temas que são fundamentais para o futuro próximo”, disse o técnico, revelando o desejo de ver um Boavista rápido no momento da perda e capaz de reduzir o tempo de transição, predicados que considera essenciais nas suas equipas. Esses e o equilíbrio.

“Uma equipa equilibrada está menos perto de sofrer, mais perto de ganhar a bola e mais perto de marcar. É importante atingir os equilíbrios”, disse.

Mercado terá de esperar

Sobre o mercado, Jesualdo não aprofundou, deixando esse tema para dentro de portas. “São questões internas. Estar a falar neste momento... O ‘se se se’ às vezes não resolve problemas. O objetivo é ganhar este jogo e valorizar os jogadores que temos cá”, apontou.